Gençlerbirliği, Teknik Direktör Recep Karatepe ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile 1+1 yıllığına anlaştığını duyurdu. Sinan Kaloğlu'nun yerine getirilen Karatepe için imza töreni düzenlenecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Karatepe'nin getirildiği duyuruldu.
Recep Karatepe için 3 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği kaydedildi.