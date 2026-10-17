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Gençlerbirliği TD Storck, 1-0'lık Galatasaray yenilgisinde oyuncularıyla gurur duydu

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maç sonrası oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Storck, takımın iyi mücadele ettiğini ve son dakikada gol yemesine rağmen başlarını öne eğmemeleri gerektiğini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Galatasaray müsabakasının ardından, "Maç bitiminde tüm futbolcularımla görüştüm ve konuştum. Söylediğim şey şuydu, 'sizinle gurur duyuyorum'. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Maç bitiminde tüm futbolcularımla görüştüm ve konuştum. Söylediğim şey şuydu, 'sizinle gurur duyuyorum'. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı. Bir haftadır takımımla bu maça hazırlanıyorum. Taktik olarak, ofansif, defansif antrenmanlar yaptık, ne yapmalarını gerektiğini çok net bir şekilde kendilerine aktardım ve bugün tüm söylediklerimi harfiyen yerine getirdiler, çok iyi yaptılar. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma çok az şans verdiğimizi düşünüyorum. Yani böyle bir takıma karşı çok az şans verip bu kadar fazla pozisyon bulursanız bu pozisyonlardan birini atmanız gerekiyor. Sanki ilk golü atanın kazanacağı bir maç oldu. Biz atsaydık bence biz galibiyetle bitirirdik bu maçı. Son dakikada gol yememiz bizim maçımızdan kötüydü ama dediğim gibi oyuncularımla konuştum, gurur duyduğumu söyledim. Başlarını yukarıya kaldırmalarını, başlarını öne eğmemeleri gerektiğini söyledim. Devam etmek durumundayız. Bir hayal kırıklığımız var, evet ama bu gösterdiğimiz iyi performansın üstünde devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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