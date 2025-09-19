Gençlerbirliği, Süper Lig'de İlk Galibiyetini Arıyor

Haberler

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek. İlk 5 maçını kaybeden başkent ekibi, puanı olmayan tek takım olarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.

Ligde puanı bulunmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, ikas Eyüpspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta görev yapamayacak.

Yeni transferlerden Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho ise şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkacak.

