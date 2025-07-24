Gençlerbirliği, Pedro Pereira'yı Kadrosuna Kattı

Gençlerbirliği, Pedro Pereira'yı Kadrosuna Kattı
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Süper Lig'e yeni katılan Gençlerbirliği, İtalya'nın Monza takımında forma giyen Portekizli sağ bek Pedro Pereira ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GENÇLERBİRLİĞİ, İtalya'nın Monza takımında forma giyen Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, daha önce Alanyaspor forması giyen Pedro Pereira ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, 27 yaşındaki Portekizli sağ bek oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Benfica altyapısında başlayan Pedro Pereira sırasıyla Benfica, Sampdoria, Genoa, Bristol City, Crotone, Monza ve Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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