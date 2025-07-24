Gençlerbirliği, Pedro Pereira'yı Kadrosuna Kattı
Süper Lig'e yeni katılan Gençlerbirliği, İtalya'nın Monza takımında forma giyen Portekizli sağ bek Pedro Pereira ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
GENÇLERBİRLİĞİ, İtalya'nın Monza takımında forma giyen Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, daha önce Alanyaspor forması giyen Pedro Pereira ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, 27 yaşındaki Portekizli sağ bek oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Benfica altyapısında başlayan Pedro Pereira sırasıyla Benfica, Sampdoria, Genoa, Bristol City, Crotone, Monza ve Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor