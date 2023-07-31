Gençlerbirliği, Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısından yetiştirdiği Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattığını duyurdu. Kardeş oyuncuların 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzaladığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısından yetiştirdiği Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kardeş oyuncular 21 yaşındaki Musa ve 20 yaşındaki Abdullah ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen oyunculardan stoper Abdullah Şahindere, geçen sezon 1. Lig'de 9 maçta 1 gole imza attı. Sol bek mevkisinde görev alan Musa Şahindere ise 8 karşılaşmada 1 kez rakip ağları sarstı.