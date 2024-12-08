Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yenerek 3 Puanı Kaptı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 75. dakikada Amilton'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta birçok önemli pozisyon yaşanırken, Gençlerbirliği'nin Sinan Osmanoğlu, 90+1'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Johnson'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Berkay'ın kafa vuruşunu kaleci Erhan çeldi.
44. dakikada sağ kanattan Nalepa'nın ceza sahasına ortasında Alperen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
56. dakikada kendi yarı alanında aldığı topla rakip kaleye sokulan Amilton'un sert şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.
75. dakikada Metehan'ın soldan içeriye çevirdiği topu Amilton ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ferhat Çalar, Gökmen Baltacı
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Elias Durmaz dk. 72), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Gökhan Altıparmak dk. 85), Mikail Okyar (Ensar Kemaloğlu dk. 46), Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Samed Onur dk. 90), Djitte (Çağrı Fedai dk. 86)
Yedekler: Orkun Özdemir, Mustapha Yatabare, Mete Kaan Demir, Sami, Aias Aosman, Umut İslamoğlu
Teknik Direktör: Recep Karatepe
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Çağtay Kurukalıp (Talha Ülvan dk. 46), Johnson (Baran Demiroğlu dk. 90+2), Doh, Camacho (Dovedan dk. 64), Göktan Gürpüz (Paoletti dk. 54), Lamkel Ze, Wesley
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Ahmet Sivri, Muhammed Mert, Barış Jakob Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Gol: Amilton (dk. 75) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Sinan Osmanoğlu (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Mikail Okyar, Alperen Babacan, Amilton (Gençlerbirliği), Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük) - ANKARA