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Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı yeniden kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı yeniden kadrosuna dahil etti. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ı yeniden kadrosuna kattı.

Devre arası transfer çalışmalarını devam ettiren Gençlerbirliği, 2012-2014 yılları arasında kadrosunda yer alan, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz'la anlaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, Jimmy Durmaz'la 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli oyuncu Türkiye liglerinde daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giymişti. Son olarak İsveç'in AIK takımında oynayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu; Malmö FF, BK Forward, Olimpiakos ve Toulouse takım kadrolarında yer almıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Jimmy Durmaz Trendyol Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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