Haberler

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı Deplasmanda 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Cengiz Ünder'in 47. dakikada attığı golle öne geçti, ancak Gençlerbirliği, Jurasek'in kendi kalesine attığı gol ve Tongya'nın kaydettiği golle maçı kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Jurasek), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 71 Rashica), Rafa Silva, Cerny (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 79 Jota Silva)

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek (Dk. 59 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 88 Csoboth), Niang

Goller: Dk. 47 Cengiz Ünder ( Beşiktaş ), Dk. 79 Jurasek (Kendi kalesine), Dk. 81 Tongya ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 48 Pereira, Dk. 82 Tongya, Dk. 90+2 Erhan Erentürk, Dk. 90+4 Niang ( Gençlerbirliği ), Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Djalo ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden şutunda, top kaleci Erhan Erentürk'ün yanından ağlarla buluştu: 1-0.

61. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Rafa Silva'nın yerden çektiği şutta, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında son çizgiden Pereira'nın kale önüne çevirdiği top Jurasek'in göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan sekti ve penaltı noktasının solunda kaldı. Tongya, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

90+6. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topu uzanarak çıkardı.

Gençlerbirliği, maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.