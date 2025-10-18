Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı Deplasmanda 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Cengiz Ünder'in 47. dakikada attığı golle öne geçti, ancak Gençlerbirliği, Jurasek'in kendi kalesine attığı gol ve Tongya'nın kaydettiği golle maçı kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Jurasek), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 71 Rashica), Rafa Silva, Cerny (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 79 Jota Silva)
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek (Dk. 59 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 88 Csoboth), Niang
Goller: Dk. 47 Cengiz Ünder ( Beşiktaş ), Dk. 79 Jurasek (Kendi kalesine), Dk. 81 Tongya ( Gençlerbirliği )
Sarı kartlar: Dk. 48 Pereira, Dk. 82 Tongya, Dk. 90+2 Erhan Erentürk, Dk. 90+4 Niang ( Gençlerbirliği ), Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Djalo ( Beşiktaş )
47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden şutunda, top kaleci Erhan Erentürk'ün yanından ağlarla buluştu: 1-0.
61. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Rafa Silva'nın yerden çektiği şutta, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
79. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında son çizgiden Pereira'nın kale önüne çevirdiği top Jurasek'in göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1.
81. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan sekti ve penaltı noktasının solunda kaldı. Tongya, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
90+6. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topu uzanarak çıkardı.
Gençlerbirliği, maçı 2-1 kazandı.