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Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanı hazırlıklarına 1,5 saatlik antrenmanla başladı

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü, hazırlıklar yarın devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, pas organizasyonlarının ardından minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyuna geçti.

Antrenman, taktiğe yönelik maç ve mobilizasyon çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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