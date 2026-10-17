Gençlerbirliği, 5 maçlık galibiyet hasretine Galatasaray önünde son vermek istiyor

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SÜPER Lig'in 8'inci haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde galibiyet arayacak. Ligde 5 maçtır kazanamayan başkent temsilcisi, güçlü rakibi karşısında bu seriye son vermeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Avlak üstlenecek. Başkent temsilcisi, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde çıkacağı karşılaşmada taraftarı önünde puan ya da puanlar kazanmayı amaçlıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GALİBİYET HASRETİ

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, sonraki 5 lig maçında galibiyet alamadı. Ligin 3'üncü haftasında Erzurumspor FK ile berabere kalan başkent ekibi, devam eden süreçte Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'e mağlup oldu. Gençlerbirliği, son olarak sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 8 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

STORCK 2'NCİ MAÇINA ÇIKACAK

Teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, takımın başına Alman teknik adam Bernd Storck'u getirdi. Başkent temsilcisi ile çıktığı ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan Storck, Galatasaray karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Diğer yandan Gençlerbirliği, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek turnuva dışına itmişti. Başkent ekibi, ligde de uzun süredir kazanamadığı rakibi karşısında bu kez puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Başkent ekibinde sakatlıkları süren; Adama Traore, Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 16 puanla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 4-1 kaybettiği Barcelona maçının ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak ligdeki liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo ve Günay Güvenç'in de karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk ise cezasını tamamlamasının ardından takımının başında sahaya çıkacak.

101'İNCİ RANDEVU

İki takım, bugünkü karşılaşmayla tarihlerinde 101'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 100 maçta Galatasaray 57, Gençlerbirliği 22 galibiyet elde ederken 21 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 177 gol atarken Gençlerbirliği 104 gol kaydetti. Galatasaray, iki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 5 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Başkent temsilcisi, rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 9 Nisan 2018'de Ankara'da oynanan maçta 1-0'lık skorla elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı