Genç Kadın Güreşçiler Hedeflerini Yükseltiyor

Katıldıkları ulusal organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden genç kadın milli güreşçiler, başarılarını uluslararası arenaya taşımak istiyor.

Ağrı'da güreşe başlayan ve antrenörünün tayini nedeniyle transfer olarak Zonguldak'a gelen 17 yaşındaki milli sporcu Şeyma Çacar ile milli güreşçiler 17 yaşındaki Hazal Tabak ve 15 yaşındaki Ecrin Karademir, minderdeki başarılarıyla adlarından söz ettirmek için Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak 15-16 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Hazal Tabak 76 kiloda ikincilik, Şeyma Çacar da 55 kiloda üçüncülük elde etti. Ecrin Karademir ise 13-14 Mart tarihlerinde Tekirdağ'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 73 kiloda üçüncü oldu.

Milli sporculardan Ecrin, Antalya'da 2-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak "Zafer Turnuvası"na, Hazal ve Şeyma ise "Şampiyonlar Turnuvası"na katılacak.

Hazal ve Şeyma, organizasyonlarda başarılı oldukları takdirde İtalya'da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Şeyma Çacar: "Yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyoruz"

Şeyma Çacar, AA muhabirine, 4 yıl önce Ağrı'da güreş yapmaya başladığını, antrenörünün tayininin çıkması üzerine transfer olarak geldiği Zonguldak'ta çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Başarılı spor kariyeri hedeflediğini dile getiren Şeyma, "Hedeflerime adım adım gidiyorum. Şu anki hedefim Şampiyonlar Turnuvası'nda en iyi şekilde derece yapmak. Sonra da Avrupa, dünya ve olimpiyatlar olarak devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Şeyma, ailesinden uzakta bulunduğunu, takım arkadaşlarının ve antrenörü Murat Çakır'ın bu anlamda kendisine destek olduğunu belirterek, "Onlar ve aileleri bana çok destek oldu. Aile şefkatini bana gösterdiler, beni kendi çocuklarından ayırmadılar. Ailemden kilometrelerce uzaktayım. Onları gururlandırmak için hırs ve azimle çalışıyorum. Daha iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum. Yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazal Tabak: "İyi bir sporcu olmayı planlıyorum"

Hazal Tabak da çalışmalara yoğun tempoda devam ettiklerini aktararak, "Belli bir programımız var. Minder, koşu, ağırlık, kondisyon gibi ayrı günlerde çalışma programlarımız var. Sezon başında hedeflerim arasında 17 yaş altı vardı. Küçük sakatlık geçirdim, sonrasında toparlandım. 20 yaş altı için çalışmalarıma devam ettim. 20 yaş altı benim için beklemediğim şekilde 17 yaş altından daha iyi geçti ve final görmek nasip oldu. İkincilik madalyası aldım. Bunun sayesinde de Şampiyonlar Turnuvası'na katılacağım." diye konuştu.

Yaş grubu arttıkça seviyenin zorlaştığına işaret eden Hazal, altyapıda derece yapmak daha kolayken üst yaş gruplarında bunun zorlaştığını, bu bilinçle çalışmalara devam ettiğini anlattı.

Ecrin Karademir ise 3 yıldır güreşle ilgilendiğini, akademik başarının yanı sıra sporda da başarı hedeflediğini dile getirdi.

Ecrin, çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Şampiyonalarda daha iyi başarılar elde etmeyi planlıyorum. Hedeflerimde öncelikle Avrupa ve dünya var. Olabildiğim kadar iyi bir sporcu olmayı planlıyorum." dedi.

Çakır: "Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatı yakalayacaklar"

Antrenör Murat Çakır, sporcularının iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini, çok çalışıp madalyalar kazandığını kaydetti.

Sporcularının mayıs ayında Antalya'da yapılacak Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvası'na katılacağını aktaran Çakır, şampiyon olmaları durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatı yakalayacaklarını belirtti.

Çakır, Şeyma'nın özverisinden övgüyle bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeyma, Ağrı'dan ailesini bırakıp yanımıza geldi. Antrenörünün tayininin çıkması sebebiyle tek kaldı. Hocamız, 'İlgilenir misin?' dedi. Bizler de takip ettik. Şeyma'da potansiyel olduğunu gördük ve onu Zonguldak'a getirip liseye ve yurduna yerleştirdik. O da yüzümüzü kara çıkarmadı. Türkiye derecesi yaptı ve milli takım kampına gitmeye hak kazandı."

Sporcuların sağlanan imkanlar sayesinde verimli hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.