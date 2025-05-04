Geleneksel Oyunlar Tırı Depremzede Çocuklarla Buluştu

Geleneksel Oyunlar Tırı Depremzede Çocuklarla Buluştu
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, depremden etkilenen Osmaniye'de geleneksel oyunlar tırı ile çocuklara halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar düzenledi. Tır, COVID-19 sonrası çocuklara bizim kültürümüzde olan etkinlikleri tanıtmayı amaçlıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'ye geldi.

Karaçay Konteyner Kent'te konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya, AA muhabirine, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki illeri ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Osmaniye'de iki gün boyunca depremzede çocukların geleneksel oyunlarla güzel vakit geçireceğini belirten Yeşilkaya, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun oyun branşlarını tanıtmak ve geleneksel oyun kültürünü çocuklarımıza ulaştırmak için 81 ilimizi gezmek için geleneksel tırımız yola çıktı. İlk olarak Osmaniye'deyiz. Çocuklarımız şu anda atalarının, dedelerinin oynadığı oyunlarla bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla oyunlarını gerçekleştiriyorlar."

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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