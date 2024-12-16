Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp

Beşiktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması imzalatmaya çalışan taraftarın isteğini ise geri çevirdi.

GALATASARAY'I İSTEMEDİ

Gedson, kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' dedi. İsteği geri çevrilen sarı-kırmızılı taraftar bu anları, "Gedson'un Galatasaray düşmanlığı" notuyla paylaştı. Bilindiği üzere Gedson, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.