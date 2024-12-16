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Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp

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Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes, Galatasaray formasını imzalatmak isteyen taraftarın talebini geri çevirdi. Kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' diyen Fernandes'in o anları çok konuşuldu.

Beşiktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması imzalatmaya çalışan taraftarın isteğini ise geri çevirdi.

GALATASARAY'I İSTEMEDİ

Gedson, kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' dedi. İsteği geri çevrilen sarı-kırmızılı taraftar bu anları, "Gedson'un Galatasaray düşmanlığı" notuyla paylaştı. Bilindiği üzere Gedson, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

DOĞRU OLANI YAPMIŞ.UTANÇ FORMASINI NİYE İMZALASIN.

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıSendemi Brütüs:

Ayip bunun neresinde adam Profesyonel Futbolcu. Bugün bir GSli Futbolcu FB Trikosu imzalarmi?

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Salıncakta sallanmak istedi ve sallanıyor da iki yıldır, herkes kendi seçtiği kaderi yaşar ;) ;)

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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Haklı ....

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Haber YorumlarıMGk:

Beşiktaş uzak ara lider olsaydı imzalardı üzerinde ki taraftar baskısının farkında

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