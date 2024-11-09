Gediz'de Sporun Gelişimi İçin Birliktelik Etkinliği Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organizasyonuyla sporun gelişimine yönelik buluşma gerçekleştirildi.

Gediz'deki beden eğitimi öğretmenleri, spor kulüpleri antrenörleri, kadrolu ve EYS antrenörleri, Murat Dağı'ndaki Gençlik Kampı tanıtımı ve sporun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen birlik ve beraberlik etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlik, yeni atanan antrenörlerin ve okullarda görevli eğitmenlerin tanışması, deneyimlerini paylaşması ve karşılaşılan sorunlara çözüm yolları araması açısından verimli bir ortam sundu. Buluşmada ayrıca üniversite öğrencileri ile yurtlarda kalan gençlere yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin konuyla ilgili olarak, "Gediz ilçemizde sporun gelişimine ve yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Bu amaçla, sporun her alanında görev yapan eğitmen ve antrenörlerimizle bir araya gelerek iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Sporun, gençlerimizi ve toplumumuzu bir araya getiren en önemli bağlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliğimizde de Murat Dağı'ndaki kampımızı tanıtarak ilçemizdeki spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA