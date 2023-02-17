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Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Adekugbe transferi resmen açıklandı

Spor Haberleri

Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sezon sonuna boyunca Sarı-Kırmızılı formayı terletecek. Kulübün resmi sosyal medya hesabından gece yarısı yapılan paylaşımda, Adekugbe'nin taraftarlara seslendiği video yayınlandı.

Gece yarısı bombası! Galatasaray, Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı

"BERABERKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Yeni transfer Adekugbe kamera karşısına geçip, "Tanıdığımız veya tanımadığımız birçok insanın hayatı etkilendi. Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geldiğince yardım etmeye devam edin. Benim için hedef, Galatasaray'da şampiyon olmak ve Hatay'a destek olmak" açıklamasını yaptı.

Gece yarısı bombası! Galatasaray, Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı

KONTENJANI DOLDURMAYACAK

Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe, TFF'nin yeni kuralına göre bu sezon için yabancı statüsünde sayılmayacak.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Hatayspor Deprem Spor Haberler

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