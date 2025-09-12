Haberler

Gaziantep FK, Rob Nizet ile Anlaşma Sağladı

Gaziantep FK, Rob Nizet ile Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Belçikalı sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle yeni transferine 'hoş geldin' denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Nizet'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Rob Nizet'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.