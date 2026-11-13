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Gaziantep FK, Gençlerbirliği hazırlığını milli oyunculardan yoksun sürdürdü

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Gaziantep FK, Gençlerbirliği hazırlığını milli oyunculardan yoksun sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mustafa Aksoy yönetimindeki 1 saat 20 dakikalık antrenmana milli takım kamplarındaki oyuncular katılmadı; ekip yarın da çalışacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlarının kampında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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