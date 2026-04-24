Gaziantep FK, Eyüpspor maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, geçiş organizasyonları ve taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a hareket edecek.