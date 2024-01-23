Ganalı gazeteciler, Afrika kupasında Mozambik berabere kalarak ilk 16 şansını kaybeden milli takım futbolcularına saldırdı

Gana'nın Afrika kupasında karşılaştığı Mozambik ile berabere kalarak içim 16 için şansını kaybetmesinden sonraGanalı gazeteciler, futbolculara saldırmaya çalıştı.

Soyunma odası koridorlarına silahlı polisler, gazetecilerin futbolculara saldırmasına engel oldu. Gazeteciler futbolcular ağır küfür etmeye devam etti.

Gana, maçın uzatma dakikalarında iki gol yiyerek Mozambik'le 2-2 berabere kaldı ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki son 16'ya kalma şansını neredeyse tamamen kaybetti. Jordan Ayew'in attığı iki penaltı golü Gana'yı öne geçirmesine rağmen uzatma dakikalarında rakibinden iki gol yedi.

Bu iki puan kaybı, Mısır'ın Cape Verde ile 2-2 berabere kalmasına rağmen Gana'yı B Grubu'nda ikinci sıraya geçirdi. Chris Hughton'ın ekibinin en iyi üçüncü takımlar arasında seçilme olasılığı çok düşük. Bu başarısızlık, Gana'dan gelen gazeteciler için kabul edilemezdi ve stadyumun iç bölgelerinde eski Brighton ve Nottingham Forest patronu Hughton'a bağıran gazetecileri kontrol altına almak için silahlı polisler bile gerekti.

Gazeteci Saddick Adams, öfkeli sahnelerin bir videosunu paylaştı ve şunları yazdı: "CAF [Afrika federasyonu] güvenliği takviye çağırdı. Medya sadece takımla buluşmak istiyor. Gitmiyoruz, gelene kadar gitmeyeceğiz. Bu seviyedeki utanç ve israfı bir daha tolere edemeyiz. Eğer yetkililer bir şey yapmazsa, onlara bu takımı yönetmenin nasıl bir his olduğunu göstereceğiz.

Bu takım, birkaç dürüst ve özverili bireyin emeği ve teriyle kuruldu. Birkaç kişinin bunu yok etmesine izin vermeyeceğiz. Bugün, onlara öfkemizi göstereceğiz." Maç sonrası basın toplantısında konuşan Hughton, "Bu performansın sorumluluğunu alıyorum ve Black Stars ile elde ettiğim sonuçların yeterli olmadığını kabul ediyorum." dedi.