Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan

Spor Haberleri

Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan

Spor Toto Süper Lig'de evinde Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatsaray evinde karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.

Öte yandan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lucas Torreira Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title