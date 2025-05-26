Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
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Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'daki etkinlikte sahneye çıkan futbolcu Efe Akman, taraftarlar tarafından protesto edildi. Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte yuhalamalar yükselmeye başladı. Eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman, bu sezon torpil iddialarıyla gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki almıştı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlamaları devam ediyor. Konserlerin ardından artık futbolcular sahneye çıkmaya başlarken ilgin bir an yaşandı.

ADINI DUYUNCA YUHALADILAR

Sarı-kırmızılılarda Efe Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte taraftarlardan yuhalamalar yükselmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar sahneye gelen Efe Akman'ı protesto etti.

Galatasaraylı genç futbolcuya Yenikapı'da şok eden protesto

TORPİL İDDİALARI VARDI

Galatasaraylı eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman için bu sezon torpil iddiaları gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki görmüştü. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray A Takımı ile birlikte 8 maçta forma giydi ve 152 dakika sahada kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıman:

bu gsli taraftarla gerçekten ambesil, çok adaletlisiniz madem gözünüzü önünde dönen yolsuzlukları şikeleri neden görmüyorsunuz ???

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıKablobükücü:

Ayhan Bursaspor'da oynarken ayartıp Almanya'ya uçurduğun yeğenin Ali şu an nerede oynuyor??

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Haber YorumlarıGammer:

HUYALANDIMI ? ATACAĞIZ HABER BAŞLIĞINA :)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

yuhalandı olmasın sakın huyalandı ne ?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

taraftar gerçekleri yönetimden iyi görüyor buda başarıyı getiriyor

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