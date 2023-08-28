Galatasaraylı Futbolcu Midtsjö: 'Molde'yi Yenmek İstiyoruz'

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö, Molde karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın saat 22.00'de sahasında Norveç temsilcisi Molde ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midtsjö, "Güçlü bir takımları var. İlk maçta onu gösterdiler. Şu anda 3-2 avantajımız var. Burada elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermemiz gerekiyor. Buradan galibiyetle çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Elinden geldiğinde çok çalıştığını ifade eden Midtsjö, "Ben oynarsınız, bazen oynamazsınız, Hazır olmaya çalışıyorum. Son sezon şahsi olarak en iyi sezonum değildi. Hocama hazır olduğumu göstermeye çalışıyorum. Birçok iyi oyuncumuz var. Hocamız için de zor bir şey, seçim yapmak. Ben hazırım, umarım takımıma daha fazla destek olabilirim, goller atabilirim, yardımcı olabilirim" şeklinde konuştu.

"Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum"

Norveçli futbolcu olarak Molde'ye gol attığının hatırlatılması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, "Benim için ekstra bir özelliği var. Ben Rosenborg oyuncusu olarak büyüdüm. Molde ile aramızda bir çekişme var tabii ki. Benim de şahsi olarak da Molde'ye karşı gol atmak mükemmel bir şey. Eski Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum. Olay bu yani. Gol atabilmek, ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girmesine yardımcı olabilmek de harika bir his" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL