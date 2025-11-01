Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor RAMS Park'ta Buluşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da stadyuma ulaşırken güvenlik önlemleri artırıldı.

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde iki ekip, RAMS Park'a ulaştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maç öncesinde iki takımın da kafileleri RAMS Park'a ulaştı. Takımlar stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında gelirken ilk ulaşan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un stadyuma gelmesinin ardından kısa bir süre sonra Galatasaray takım otobüsü de giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.