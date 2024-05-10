Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.