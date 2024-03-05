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Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etti

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Manuel Mozzoni (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Galatasaray Ekmas: Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 15, Halilovic 12, Dee Bost 4, Prepelic 20, Yeboah 9, Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Bonn: Blunt, Flagg 13, Griesel 10, Watson 19, Frey 5, Fobbs 8, Koch, Bulic, Pape, Kirkwood 11, Sengfelder 7, Kennedy 12

Başantrenör: Roel Moors

1. Periyot: 28-23 (Galatasaray lehine)

Devre: 50-43 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 72-56 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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