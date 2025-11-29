Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, derbi öncesi en kritik üç isimden sevindirici haber aldı.

OSIMHEN TAKIMLA

Nijerya Milli Takımı dönüşü arka adalesinden sakatlanan ve Union SG maçında riske edilmeyen Victor Osimhen, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı. Yıldız golcünün derbiye yetişme ihtimali güçlendi.

LEMINA VE YUNUS DA SAHADA

Union SG maçında riske edilmeyen Mario Lemina ile bir süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün de takımla çalıştı. İki oyuncunun da Fenerbahçe maçında kadroda yer alması bekleniyor.