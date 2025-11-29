Haberler

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Güncelleme:
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a üç kritik isimden iyi haber geldi. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak teknik heyetin yüzünü güldürdü.

  • Galatasaray'ın Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün sakatlıklarından sonra takımla antrenmana katıldı.
  • Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali güçlendi.
  • Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün Fenerbahçe maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, derbi öncesi en kritik üç isimden sevindirici haber aldı.

OSIMHEN TAKIMLA

Nijerya Milli Takımı dönüşü arka adalesinden sakatlanan ve Union SG maçında riske edilmeyen Victor Osimhen, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı. Yıldız golcünün derbiye yetişme ihtimali güçlendi.

LEMINA VE YUNUS DA SAHADA

Union SG maçında riske edilmeyen Mario Lemina ile bir süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün de takımla çalıştı. İki oyuncunun da Fenerbahçe maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

oynasınlar maskeli tiyatrocu piçardi alayı gelsin sonra eksik oynadık yağmur yağdı gibi bahanelere sığınmasınlar kurtuluşunuz yok Fenerbahçe içinizden geçecek

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

Kellemi koyarım bu maç gs nin az kalan havası fosssssssss edecek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

MALDARMA GENEL KOMUTANI BADANALI MALKAN

yanıt1
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
