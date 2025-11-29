Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a üç kritik isimden iyi haber geldi. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak teknik heyetin yüzünü güldürdü.
- Galatasaray'ın Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün sakatlıklarından sonra takımla antrenmana katıldı.
- Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali güçlendi.
- Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün Fenerbahçe maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, derbi öncesi en kritik üç isimden sevindirici haber aldı.
OSIMHEN TAKIMLA
Nijerya Milli Takımı dönüşü arka adalesinden sakatlanan ve Union SG maçında riske edilmeyen Victor Osimhen, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı. Yıldız golcünün derbiye yetişme ihtimali güçlendi.
LEMINA VE YUNUS DA SAHADA
Union SG maçında riske edilmeyen Mario Lemina ile bir süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün de takımla çalıştı. İki oyuncunun da Fenerbahçe maçında kadroda yer alması bekleniyor.