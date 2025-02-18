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Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi ve Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Osimhen'in golleriyle mücadeleyi kazanan sarı kırmızılılar, bu sezon duran toplardan 24 gol buldu. Opta verilerine göre, Galatasaray ayrıca bu sezon oynadığı 11 deplasman maçının 10'unu kazanarak lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi (%91) yakalayan takım oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Galatasaray bu sezon 23 maçta 20. galibiyete ulaştı.

TARİHE GEÇTİLER

Opta verilerine göre Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray ayrıca bu sezon duran toplardan 24 gol buldu.

Okan Buruk'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde yenilmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı İlhan Palut (6G 1B). (Opta)

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, kaydettiği 14 golle Galatasaray hanesine 16 puan yazdıran Victor Osimhen. (Opta)

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçının 10'unu kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi yakalayan takım (%91). (Opta)

Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKim bilir:

hep hakemler sayesinde yoksa imkansiz

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Haber YorumlarıOguzlar Demir:

cim bom bom

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