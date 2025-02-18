Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Galatasaray bu sezon 23 maçta 20. galibiyete ulaştı.

TARİHE GEÇTİLER

Opta verilerine göre Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray ayrıca bu sezon duran toplardan 24 gol buldu.

Okan Buruk'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde yenilmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı İlhan Palut (6G 1B). (Opta)

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, kaydettiği 14 golle Galatasaray hanesine 16 puan yazdıran Victor Osimhen. (Opta)

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçının 10'unu kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi yakalayan takım (%91). (Opta)