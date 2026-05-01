Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Samsun'a hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı