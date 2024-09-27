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Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Eşleşti

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Eşleşti
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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti. Gruplarda ilk maçlar 8-9 Ekim'de, final ise Mayıs ayında Portekiz'de oynanacak.

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde çekildi. Türkiye'den ilk kez gruplara kalan takım olan Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'nda Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

Gruplarda ilk maçlar 8-9 Ekim'de oynanacak ve 17-18 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Portekiz'in ev sahipliğinde Lisbon şehrinde bulunan Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Lyon, Wolfsburg, Roma, Galatasaray

B Grubu. Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic

C Grubu: Bayern Münih, Arsenal, Juventus, Valerenga

D Grubu: Barcelona, Manchester City, St. Pölten, Hammarby - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Petrol Ofisi Galatasaray Portekiz Futbol Kadın Spor Roma Lyon

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