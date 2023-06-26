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Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'ı 2 yıllığına transfer ettiğini açıkladı. İsmet Akpınar, Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

p>Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen İsmet Akpınar'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef Spor Haberler

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