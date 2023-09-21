Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yenerek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'ndaki ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray Nef, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray Nef, maça iyi başlayarak üstünlüğünü korudu ve son periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdürerek maçı kazandı.