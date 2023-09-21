Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yenerek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'ndaki ikinci galibiyetini aldı
Galatasaray Nef, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray Nef, maça iyi başlayarak üstünlüğünü korudu ve son periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdürerek maçı kazandı.
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 23-18 önde bitiren Galatasaray Nef, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 47-39 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray Nef, final periyoduna 70-57 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda Bursaspor İnfo Yatırım farkı kapatmak için baskıyı artırsa da Galatasaray Nef maçı 87-83 kazandı.