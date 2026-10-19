Galatasaray, Lille maçı hazırlığını Singo'nun tam katılımıyla sürdürdü

Galatasaray, Lille maçı hazırlığını Singo'nun tam katılımıyla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo, Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, yarınki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.