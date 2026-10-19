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Galatasaray, Lille maçı hazırlığını Singo'nun takımla çalıştığı antrenmanla sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Wilfried Singo takımla çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hatasında deplasmanda Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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