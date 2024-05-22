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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda takım, topla ısınma, pas çalışması ve dört takımlı turnuva yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 1 pas çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde ise dört takımlı turnuva yapıldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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