Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve taktik organizasyon ile sona erdi. Maç yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, Kasımpaşa maçının taktik organizasyonuyla sona erdi.
