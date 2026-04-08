Alberto Bigarelli: "Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finalinde İtalyan rakibi Reale Mutua Fenera Chieri'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Başantrenör Alberto Bigarelli, takımının başarısını kutlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılıların en iyisini hak ettiğini belirterek, "Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Alberto Bigarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşadığı hissi tarif edemeyen Bigarelli, "Tekrardan ağlamaya başladım. Bu sezon iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve staff bunu hak ediyor. Staff olmadan bu başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Taraftar inanılmazdı. Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandım fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi; Galatasaray bu. Onları çok seviyorum. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
