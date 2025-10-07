Haberler

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Massimo Barbolini Anjiyo Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, sağlık kontrolü sonrası anjiyo operasyonu geçirdi. Barbolini, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo operasyonu geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Barbolini, Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo oldu.

İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik ameliyat Brezilyalı fenomeni hayattan kopardı

Estetik ameliyat ünlü fenomeni hayattan kopardı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.