Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Massimo Barbolini Anjiyo Oldu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, sağlık kontrolü sonrası anjiyo operasyonu geçirdi. Barbolini, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Barbolini, Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo oldu.
İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.