Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Massimo Barbolini Anjiyo Oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo operasyonu geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Barbolini, Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo oldu.

İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.