Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın Ameliyat Oldu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, sol dizindeki vidaların çıkarılması ve fıtık operasyonu için ameliyat edildi. İlkin, ameliyat sonrası 4 hafta dinlenecek.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.
İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek.
Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor