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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın Ameliyat Oldu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın Ameliyat Oldu
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, sol dizindeki vidaların çıkarılması ve fıtık operasyonu için ameliyat edildi. İlkin, ameliyat sonrası 4 hafta dinlenecek.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.

İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek.

Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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