Haberler

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray kupasını aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finalinde İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yi 3-1'lik skorla yenerek şampiyonluk elde etti. Kupasını törenle alan takım, başarılarını kutladı.

2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibiyle karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Müsabakanın ardından kupa ve madalya töreni düzenledi. Törende Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, sporculara ve teknik ekibe madalyalarını verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şampiyon takıma kupasını takdim etti.

Daha sonra voleybolcular ve teknik ekip, şampiyonluğu doyasıya kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

