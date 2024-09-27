Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu'na düşen sarı-kırmızılılar; Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na düşen Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri Lyon, Wolfsburg ve Roma oldu.

TARİHE GEÇTİLER

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın futbol takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.