Galatasaray'ın yıldızı Mata, eski takımının formasıyla uzun saçlı halini paylaştı: Her şey yolunda

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Juan Mata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İspanyol yıldız, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandığı paylaşımında Manchester United'da forma giydiği bir döneme ait uzun saçlı bir fotoğrafını kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve maç eksiği nedeniyle yeni yeni forma şansı bulmaya başlayan Juan Mata, sosyal medya hesabından eski takımındaki günlerinden kalma bir fotoğraf kullandı.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY YOLUNDA"

Juan Mata yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı. İspanyol futbolcunun, paylaşımında Manchester United'da oynadığı döneme ait bir fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında sarı-kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Juan Mata, Galatasaray formasıyla Süper Lig'in 9. haftasın geride kalırken sadece 1 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı.