Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı