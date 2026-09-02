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Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Deniz Gül takımla ilk kez çalıştı. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar tamamlanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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