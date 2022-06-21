Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk İstanbul'a geliyor! Varış saati belli oldu - Haberler

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk İstanbul'a geliyor! Varış saati belli oldu

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk İstanbul'a geliyor! Varış saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, özel sebeplerden dolayı bulunduğu Paris'ten ayrılıp, İstanbul'a geliyor. Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'da olacak.

Futbolculuk döneminde efsaneler arasında adını yazdıran Okan Buruk, teknik direktörlük göreviyle eski kulübüne geri dönüyor. Prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki hoca İstanbul'a geliyor.

20.35'TE İSTANBUL'DA

Daha önce Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve İstanbul temsilcisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Okan Buruk, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Domenec Torrent ile yol ayrılığına gidildiği an resmi sözleşme imzalayacak olan Okan Buruk bu akşam saat 20.35'te İstanbul'da olacak.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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