Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, İtalyan Gianmarco Pozzecco olarak belirlendi. Pozzecco ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı ve 5 Ocak 2026'da göreve başlayacak.
