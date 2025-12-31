Haberler

Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, İtalyan Gianmarco Pozzecco olarak belirlendi. Pozzecco ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı ve 5 Ocak 2026'da göreve başlayacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Gianmarco Pozzecco oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.

5 Ocak 2026'da takımın başına geçecek Pozzecco, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi