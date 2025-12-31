Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Gianmarco Pozzecco oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.

5 Ocak 2026'da takımın başına geçecek Pozzecco, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.