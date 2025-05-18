Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Kütahya'da Coşkuyla Yapıldı

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Kütahya'da Coşkuyla Yapıldı
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Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunun ardından Kütahya'da binlerce taraftar bir araya gelerek kutlama yaptı. İlginç bir an ise Fenerbahçe formasıyla kutlamalara katılan Eren Demir'in Galatasaraylı taraftarlar tarafından omuzlara alınması oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kütahya'da binlerce taraftar, Atatürk Bulvarı ve Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek büyük bir coşku yaşadı. Şarkılar eşliğinde meşaleler yakan ve tezahüratlar atan sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoylarıyla şehri turladı.

Kutlamalarda ilginç bir an da yaşandı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Eren Demir, Galatasaraylıların kutlamalarına Fenerbahçe formasıyla katıldı. Galatasaraylı taraftarların omuzlarına aldığı Demir, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Üniversitesi öğrencisi Eren Demir yaptığı açıklamada, "11 yıldır şampiyon olamıyoruz, kutlamaları öğrenmeye çalışıyorum" sözleriyle dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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