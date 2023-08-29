Molde'yi yıkan Midtsjö, Pendikspor'a imzayı atıyor

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu,Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.