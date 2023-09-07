Galatasaray'ın Norveçli orta sahası Pendikspor'a transfer oldu

Galatasaray'ın Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a transfer oldu. Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular kesinleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta sahası Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda bir süre önce Pendikspor'la anlaşmıştı. Galatasaray'ın ardından Norveçli futbolcu da sözleşme şartlarında Pendikspor'la mutabakata vardı.

Midtsjö, bugün yeni kulübüyle mukavele imzalayacak. Resmi imzaların atılmasının ardından Cimbom'un da transfere ilişkin duyuru yapması bekleniyor. - İSTANBUL