Galatasaray'ın Lille deplasmanını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Martin Matosa olacak.

Mücadelede VAR'da Matej Jug, AVAR'da da Hollandalı Dennis Higler yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı