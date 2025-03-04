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Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

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Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, istenilen performansı gösteremedi. Nelsson, Venezia ve Parma maçlarında sınırlı sürelerde sahada kalırken, Monza ve Como maçlarında ise kulübeden çıkamadı. Beklentileri karşılayamayan Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalyan ekibinde beklentilerin çok altında kaldı.

GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi. Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı. Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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