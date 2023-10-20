Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 23 dereceyi gösterecek. Seyrantepe'de hava sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide hava sıcaklığı 23 derece olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 23 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını güzel bir havada paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, mücadele saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 23 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 43 olması bekleniyor. - İSTANBUL